PSG - Mercato : Di Maria évoque une prolongation et tacle Tuchel

Généralement peu disert, Angel Di Maria a fait une exception pour le programme "90 Minutos de Futbol" de ESPN 2. Lors de son interview, l'ailier gauche du PSG a évoqué deux points essentiels : sa prolongation de contrat, lui qui sera libre en juin prochain, mais aussi le positionnement de son compatriote Leandro Paredes, qui a valu un petit tacle à Thomas Tuchel.

Il aimerait retourner à Rosario Central

"Un retour à Rosario Central ? J’aimerais. Mais beaucoup de choses se produisent en Argentine, il y a de l’insécurité, c’est toujours plus compliqué. Je pense à mes filles. J’en parle avec ma femme parce je suis en fin de contrat. Le club veut me prolonger. Mais je n’en sais rien, je veux voir mois après mois comment se passent les choses, puis décider. Heureusement je peux choisir, mais je ne veux pas passer au-dessus de l’intérêt de ma famille. C’est le principal, le plus important."

"Paredes, je l’adore à ce poste de sentinelle. Et parfois, on ne comprend pas pourquoi il ne joue pas en club… Parce qu’il a cette passe vers l’avant qui casse des lignes. Pour Neymar et pour moi, c’est fondamental. Avec ces passes, il n’y a qu’à contrôler et pivoter pour attaquer. Il a des passes incroyables. Il est à la fois technique et agressif. Il a les deux choses. C’est bien quand il a quelqu’un à son côté, ça lui permet de sortir un peu plus. Comme ça il n’est pas obligé d’être obsédé par la récupération. C’est mon opinion."