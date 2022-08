PSG – Mercato : Dina Ebimbe de plus en plus proche de Francfort

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Le départ de Filip Kostic vers la Juventus devait permettre à l'Eintracht Francfort de passer à la vitesse supérieure concernant la signature d'Eric Junior Dina Ebimbe (PSG). Et c'est le cas. Selon RMC, le club allemand et Dina Ebimbe ont trouvé un accord contractuel. « Mais il reste maintenant à trouver un accord entre le club de Bundesliga et le PSG », précise le média. Le joueur de 21 ans avait failli rejoindre la Bundesliga en janvier dernier, à Leverkusen, mais le PSG et le Bayer n'avaient pas réussi à s'entendre. A suivre, donc...