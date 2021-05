PSG - Mercato : Doha a fixé 3 priorités, Pochettino met une recrue de renom à la porte !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Si le LOSC fait un beau champion de France, la nouvelle a dû être moyennement appréciée du côté du Qatar. Les dirigeants du PSG, habitués à avoir leur équipe cumuler les titres dans l’Hexagone, planchent déjà sur le mercato afin de rétablir un peu d’ordre dans la maison parisienne.

Selon L’Équipe, trois priorités ont ainsi été érigées cet été à Leonardo : un latéral droit n° 1, un milieu défensif créatif, capable d'orienter le jeu, de porter le ballon, et, possiblement, un latéral gauche, doublure du revenant Juan Bernat. Plusieurs pistes ont déjà été creusées. On pense notamment à Serge Aurier (Tottenham) ou encore Georginio Wijlnaldum, en fin de contrat à Liverpool.

Rafinha n'a pas convaincu Pochettino

Pour recruter, il faudra dégraisser. Et dans ce registre, un nom surprenant serait tout en haut de la pile du PSG : Rafinha (28 ans). « Le milieu brésilien, arrivé en octobre, n'a pas convaincu le nouveau staff, assure le quotidien sportif. Paris ne le retiendra pas en cas d'offre satisfaisante. »