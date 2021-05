PSG - Mercato : Doha gronde contre Leonardo, départ accéléré pour Mbappé ?

Zapping But! Football Club PSG : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Le PSG ne disputera pas une deuxième finale de Ligue des champions le 29 mai à Istanbul. Les hommes de Mauricio Pochettino sont tombés sur plus forts qu’eux devant Manchester City, vainqueur à l’aller puis hier au retour (2-1, 2-0). Cette sortie de route pourrait avoir des répercussions au mercato. Notamment au sujet de Kylian Mbappé.

« Maintenant, Mbappé va devoir choisir, explique Le Parisien. L’élimination du PSG va accélérer la décision de Mbappé de rester ou non dans la capitale la saison prochaine. L’incapacité du club à remporter la Ligue des champions ne joue pas en sa faveur.

Pour éviter ce dénouement, le PSG aurait déjà transmis une première offre à Mbappé avec à la clé un salaire qui se rapproche de celui de Neymar, à savoir un peu plus de 3M€ par mois. Pas suffisant pour le retenir au mercato ? « Neymar et Mbappé ne veulent pas faire partie d’une équipe de losers, affirme le directeur de Mundo Deportivo Santi Nolla. Il est évident que les deux stars et le club se sépareront après cette dernière déception. »

Leonardo dans le collimateur de Doha

Par ailleurs, Leonardo serait dans le collimateur de Doha. « Déjà qu’on était furieux au Qatar auprès de Leonardo à propos de son insistance de faire signer Icardi », a glissé Romain Molina. Marc Mechenoua va plus loin et se projette sur le mercato estival. « Du côté de la direction sportive, il y avait un gros focus sur cette demie avant de poursuivre les discussions sur de futures arrivées, avance l’ancien journaliste de L’Équipe. Elles devraient s'intensifier désormais. Florenzi va partir et Leo a déjà amorcé des contacts pour un latéral. Aurier entre autres... »