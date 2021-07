PSG - Mercato : Doha tient déjà son Cristiano Ronaldo !

Zapping But! Football Club PSG : le top 10 des joueurs les plus utilisés de la saison 2020-2021

En fin de contrat en juin 2022 avec la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo aurait des envies d'ailleurs cet été. Depuis le début du mercato estival, l'ancien joueur du Real Madrid est annoncé avec insistance du côté du Paris Saint-Germain.

Mais selon les dires de Leandro Paredes, le club de la capitale aurait déjà un Cristiano Ronaldo dans son effectif. Il s'agit de Kylian Mbappé.

"En tant que joueur, je pense que cela va plus du côté de Cristiano, plus d'un athlète. C'est incroyable physiquement. Je pense que Neymar et Messi ont un talent différent de celui de Cristiano et Kylian, mais ils sont physiquement incroyables. Et à cela, il faut ajouter la qualité qu'ils ont", a confié le milieu de terrain argentin dans un entretien accordé à Olé.

❓ ¿Qué es lo que Paredes admira más de Messi, Neymar y Mbappé?



🫂 Conoce muy de cerca a los tres, y tiene gran relación con todoshttps://t.co/uEEGRf2nS8 — Diario Olé (@DiarioOle) June 25, 2021