PSG - Mercato : Donnarumma a déjà les idées claires sur son futur

Solide dans sa tête malgré ses quelques erreurs qui l'ont fragilisé depuis son arrivée à Paris à l'été 2021 (« Les erreurs, ça arrive et ça arrivera encore, à moi et aux autres »), Gianluigi Donnarumma (24 ans) se voit encore au PSG dans le futur, lui qui est encore sous contrat jusqu'en juin 2026.

« Je me sens bien à Paris, je me sens vraiment fier de représenter ce club et cette ville. Je sens la confiance de l’institution et son ambition. De mon côté, il y a aussi une grande confiance dans le projet. J’espère sincèrement rester longtemps et écrire une page de l’histoire de ce club. »