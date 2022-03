PSG - Mercato : Donnarumma déjà de retour en Italie ?

Zapping But! Football Club PSG : Qui sont les fautifs de l'élimination parisienne ?

Il aura donc suffi d'une bourde. En seconde période face au Real Madrid, en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Une erreur lourde de conséquences puisqu'elle remettait le club espagnol dans le match, avant que le PSG sombre totalement et s'incline 3-1 au Bernabeu. Depuis, l'Italie toute entière trouve que Gianluigi Donnarumma porte une responsabilité trop grande dans cette défaite.

Et le quotidien italien, La Gazzetta dello Sport, l’invite même à quitter le club français pour revenir dans le Calcio. "Rentre à la maison Gigio", tel est le titre de la Gazzetta.

L'occasion, également, d'apprendre que la Juventus Turin aurait les yeux rivés sur lui et qu'un transfert n'est pas totalement à exclure. Ce à quoi on rétorquera que cela est prématuré à cette heure. Et que l'ancien portier du Milan AC est bel et bien parti pour durer avec le club de la capitale.

