PSG - Mercato : Donnarumma qui signe à Paris, on connaît la date !

Certains, et notamment les supporters du PSG, commençaient sans doute à trouver le temps long. Mais ce devrait être bientôt terminé. En effet, le dossier du gardien italien, Gianluigi Donnarumma, au PSG doit connaître son épilogue en tout début de semaine.

En effet, et comme le précise l'Equipe, c'st lundi prochain, après le match de l'Italie face au pays de Galles à l'Euro, que la visite médicale sera passée et la signature officialisée. Il s'agit d'un contrat de 5 ans. Comme prévu, l'ancien portier du Milan AC devrait logiquement être prêté.