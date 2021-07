PSG - Mercato : Donnarumma attaqué comme jamais pour avoir signé à Paris

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Sur la chaîne Twicht de Cristian Vieri, Antonio Cassano fait, comme à l'époque où il jouait, régulièrement le spectacle. L'ancien "fantasista" n'hésite pas à balancer des scuds à tout le monde, même aux joueurs les plus méritants. Il en a apporté une nouvelle preuve en s'en prenant à Gianluigi Donnarumma, pourtant meilleur joueur de l'Euro, qu'il a remporté avec l'Italie.

"Pourquoi, si tu es le gardien le plus fort du monde, tu ne vas pas au Bayern Munich, au Real Madrid ou à Barcelone ? Neuer a 36 ans… Si Donnarumma est le meilleur gardien du moment, prenez Courtois et Ter Stegen et mettez-les dehors ! Au lieu de ça, il signe au PSG !" Cassano est pourtant mieux placé que quiconque pour comprendre que l'on peut être très doué et faire passer l'argent avant tout le reste. C'est ce qui l'a poussé à jouer pour 9 clubs différents dans sa carrière et à passer directement du Milan à l'Inter, par exemple. Donnarumma, issu d'une famille aussi pauvre que la sienne du sud de l'Italie, a privilégié le gros chèque parisien au prestige du Milan ou de la Juve. Ça peut se comprendre !

Cassano avisa a Donnarumma: "Si eres el mejor portero del mundo no te vas al PSG" https://t.co/cuEQMnKJi6 #SerieA #Ligue1 pic.twitter.com/YTqfSatiiq — Fútbol Internacional (@MarcaFutbolint) July 14, 2021