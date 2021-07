PSG - Mercato : Donnarumma sur le point de faire une première victime

Zapping But! Football Club PSG : le parcours en Ligue des Champions des Parisiens

Récent vainqueur de l’Euro, Gianluigi Donnarumma s’est engagé au Paris Saint-Germain. Le club de la Capitale compte désormais 9 gardiens sous contrat professionnel. On imagine facilement que Mauricio Pochettino risque de mettre en concurrence Keylor Navas avec l’Italien, ce qui pousse l’ancienne doublure de Navas vers la sortie, Sergio Rico.

Selon les informations du toujours très bien informé Nicolo Schira, spécialiste du mercato, le Paris Saint-Germain est actuellement en pourparlers avec Besiktas. Ce même journaliste annonçait ce vendredi que le portier espagnol pourrait quitter la capitale sous la forme d’un prêt et que le Celta Vigo mais également le LOSC seraient venus aux infos.

Talks ongoing between #Besiktas and #PSG for the goalkeeper Sergio #Rico. #transfers https://t.co/y1powPvOoF