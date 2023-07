PSG - Mercato : Dortmund fonce sur une pépite parisienne

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Le Borussia Dortmund habitué à recruter des jeunes joueurs à fort potentiel pour les développer, espère recruter la pépite de 17 ans du Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery.

Le successeur de Bellingham ?

Auteur de 26 matchs et deux buts cette saison en Ligue 1, Warren Zaïre-Emery est la révélation parisienne de cette saison. Dortmund est en quête d’un successeur à Jude Bellingham parti au Real Madrid, les Allemands auraient jeté leur dévolu sur Zaïre-Emery, révèle RMC Sport. Arsenal et Manchester City suivent également attentivement le dossier, Paris espère le garder et le prolonger.

🔄 Révélation de la saison dernière, Warren Zaïre-Emery ne manque pas de courtisans. Manchester City et Arsenal ont un oeil sur lui, mais c'est Dortmund qui fait le forcing pour faire venir le joueur de 17 ans. — RMC Sport (@RMCsport) July 8, 2023

