PSG - Mercato : double coup de théâtre pour Harry Kane et Gonçalo Ramos !

Le PSG a passé la vitesse supérieure au mercato. Après Milan Skriniar (libre), Manuel Ugarte (Sporting), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Kang-in Lee (Majorque), Marco Asensio (libre), Cher Ndour (libre) et Arnau Tenas (libre), Ousmane Dembélé va être la 8e recrue parisienne cet été. L'ancien dragster du Stade Rennais arrive directement de Barcelone et risque de ne pas être la dernière recrue parisienne en attaque. Harry Kane (30 ans) ne devrait pas faire partie de la liste. Selon Sky Sport, le buteur de Tottenham veut toujours être transféré au Bayern Munich mais les discussions interminables entre les deux clubs commencent à le lasser. L’intéressé n’exclut ainsi pas de rester à Londres si sa vente n’est pas bouclée avant la reprise de la Premier League, face à Brentford le 13 août.

Le plan B du PSG au poste de n°9 se nomme Gonçalo Ramos (22 ans), avec qui un accord a été trouvé et un terrain d'entente avec Benfica - qui réclame environ 80 millions d'euros - serait désormais tout proche. « Le PSG et Benfica veulent sceller l'accord de Ramos vendredi et le faire signer d'ici à la fin de la semaine en cours, affirme Fabrizio Romano sur Twitter. Accord verbal prêt mais les clubs discutent d'un prêt avec obligation d'achat en raison de la situation FFP de Paris. C'est la dernière étape… ensuite, ce sera fait. »

