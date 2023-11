PSG - Mercato : double coup dur pour Paris dans le dossier Youssouf Fofana

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Sélectionné par Didier Deschamps, Youssouf Fofana pourrait profiter de l'absence d'Aurélien Tchouaméni pour grappiller du temps de jeu en équipe de France ce samedi contre Gibraltar et face à la Grèce, trois plus tard. Ce qui le mettra un peu plus en valeur, lui qui ne manque déjà pas de courtisans, selon RMC Sport.

Le PSG a de la concurrence pour Youssouf Fofana

En plus du Paris Saint-Germain, dont l'intérêt pour le milieu de terrain de l'AS Monaco n'est pas un secret, plusieurs cadors européens seraient également intéressés par l'international français. La Juventus Turin, qui l'aurait fait superviser à chaque match à Louis-II ces dernières semaines, mais également Manchester United voudraient le recruter. Mais il faudra signer un joli chèque car Youssouf Fofana est sous contrat avec l'ASM jusqu'en juin 2025.

🔴 INFO RMC SPORT : Youssouf Fofana, un Bleu très surveillé.https://t.co/KK2Of5YYj1 pic.twitter.com/zonxIPla1M — RMC Sport (@RMCsport) November 15, 2023

Podcast Men's Up Life