PSG - Mercato : Paris doublé par l'OL pour une pépite du FC Nantes ?

Zapping But! Football Club PSG - Manchester City : le comparatif de la valeur des effectifs

Le 14 mars, le FC Nantes avait surpris le Paris Saint-Germain en s'imposant au Parc des Princes (2-1). Les Canaris avaient été portés par Randal Kolo Muani, auteur d'un but et d'une passe décisive. Une performance XXL du régional de l'étape (il est né à Bondy et a grandi en région parisienne) qui lui vaut aujourd'hui de figurer dans les petits papiers de Leonardo.

L'Eintracht a une longueur d'avance

Mais le PSG n'est pas le seul grand club français à suivre le Canari. L'Equipe annonce dans son édition du jour que l'Olympique Lyonnais l'a érigé en priorité pour la saison prochaine. Privés de Champions League pour la deuxième saison d'affilée, les Gones vont tenter de se renforcer sans débourser des fortunes. Jeune, talentueux avec encore une grosse marge de progression, pas trop cher (il est coté à 7 M€), Randal Kolo Muani coche toutes les cases.

Cependant, l'Eintracht Francfort a une longueur d'avance sur les deux clubs français. Cela fait en effet plusieurs mois que les Allemands sont en contacts avec le Canari. Ils se sont mis d'accord au niveau contractuel et négocient actuellement avec le FC Nantes. L'avantage de l'OL comme de l'Eintracht par rapport au PSG, c'est que Kolo Muani aurait plus de chances d'y être titulaire.