PSG : doublement humilié, Di Maria espère un renvoi de Leonardo

Dans son édition de mercredi, Le Parisien consacre un article à la situation d'Angel Di Maria. Où l'on apprend que l'Argentin de 34 ans s'apprête à quitter le PSG après sept saisons de bons et loyaux services. A priori, il devrait s'engager pour un an avec la Juventus Turin avant de prendre la route de Rosario Central, son club formateur et de cœur. Mais il n'empêche que le gaucher l'a mauvaise concernant la fin de son aventure parisienne.

En cause, le fait que, cet hiver, les dirigeants lui auraient promis de faire jouer l'option d'une année optionnelle prévue dans son contrat. Et que depuis, il n'aurait plus de nouvelles. En gros, Leonardo aurait d'autres priorités pour l'avenir. Selon Le Parisien, le dernier espoir de Di Maria de prolonger à Paris réside dans un éventuel renvoi du directeur sportif brésilien. Du côté du club, on jure que les négociations débuteront après la fin du championnat, samedi soir contre Metz. Mais si Leonardo reste en place, il y a tout de même de bonnes chances qu'Angel Di Maria soit prié de plier bagages... Et comme si cela ne suffisait pas, on apprend que l'ailier ne devrait pas recevoir d'hommage samedi soir, vu le contexte tendu au Parc avec les ultras. Une deuxième humiliation, en quelque sorte...

Quelle serait votre réaction si le #PSG décidait d'aller au bout de son idée : ne pas mettre en place un hommage pour Di Maria 🇦🇷 face à Metz ? pic.twitter.com/NVFODFElF5 — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 17, 2022

Pour résumer En fin de contrat en juin mais disposant d'une année optionnelle, Angel Di Maria est parti pour quitter le PSG cet été, à contre-cœur. Seul un renvoi de Leonardo de son poste de directeur sportif pourrait faire évoluer positivement sa situation.

Raphaël Nouet

Rédacteur