PSG - Mercato : Draxler et Icardi ne quitteront Paris qu'à une seule condition

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

La règle est immuable : pourquoi changer de club lorsqu'on gagne un salaire qu'aucune autre institution européenne ou mondiale n'est susceptible de vous offrir ? Au PSG, et ce n'est un secret pour personne, on touche de gros salaires. Et lorsque, de surcroît, on dispose de contrats longue durée, on ne se gêne pas pour rester. C'est le cas de Mauro Icardi et de Julian Draxler qui, bien entendu, n'entrent pas dans les petits papiers de Christophe Galtier, l'entraîneur parisien. Reste que si l'on se fie aux informations de RMC, la donne est déjà très claire : les deux hommes ne partiront pas sauf si ils trouvent un accord pour résilier avec le club de la capitale. Ce qui veut dire : toucher l'intégralité de leurs salaires jusqu'au terme de leur contrat. Léger souci, y compris à Paris, les deux joueurs ont encore deux années de contrat...

Pour résumer Le PSG, comme il le peut à quelques jours de la fin du mercato estival, poursuit son opération dégraissage. Et si des solutions semblent se dessiner pour certains joueurs, ce n'est pas encore le cas avec le milieu de terrain allemand, Julian Draxler.

Benjamin Danet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life