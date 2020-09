PSG - Mercato : Edinson Cavani a encore fait des siennes !

Même les amoureux du PSG, les passionnés du Matador, doivent se rendre à l'évidence : Edinson Cavani est un pesetero. Le genre de joueurs qui court le cachet et fait passer tout le reste après son intérêt financier. Comme disputer une finale de Champions League avec le club de la capitale ou s'offrir une meilleure exposition en rejoignant Manchester United ou la Juventus comme il aurait pu le faire il y a des années.

Depuis la fin de son contrat avec Paris le 30 juin, Cavani a été en contacts avec plusieurs clubs. Mais à chaque fois, les négociations se sont heurtées à ses exigences un peu folles pour un joueur de son âge (33 ans). Il réclame en effet 12 M€ nets par an et deux ans de contrat. L'Atlético Madrid, chaud depuis un an, a préféré renoncer. Le Benfica Lisbonne a été à deux doigts de dire oui à tous ses caprices avant de se lasser. Et la Juventus vient d'en faire de même…

Il tient à ses 12 M€ par an

Selon La Gazzetta dello Sport, la Vieille Dame a été en négociations avec l'Uruguayen. Elle cherche en effet un remplaçant à Gonzalo Higuain et hésitait entre Cavani et Luis Suarez. Mais le Matador s'étant montré inflexible sur ses 12 M€ nets annuels, elle a préféré mettre un terme aux discussions et se tourner totalement vers Suarez. Qui a certes le même âge mais un autre pedigree. Ce qui explique que lui pourrait se voir accorder les 16 M€ qu'il réclame. Alors que Cavani va continuer de se chercher un nouveau port d'attache…