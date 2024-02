PSG Mercato : accord total trouvé pour le départ d’Ekitike !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Hugo Ekitike est en route pour Francfort. Selon Foot Mercato, l'ancien rémois, indésirable depuis de longs mois au PSG, a pris l'avion pour rejoindre l'Allemagne ce jeudi.

Paris OK pour un prêt, l'accord serait total

"Le Parisien semble enfin décidé à accepter de partir, indique le média. Six mois après avoir laissé filer Randal Kolo Muani au PSG, le club allemand fait à nouveau affaire avec les Rouge et Bleu. Pour rappel, Paris est partant pour un prêt, mais avec une option d’achat d’au moins 30 M€." Si Francfort accepte ce montant, un accord devrait donc tomber avant la fin du marché, à 18h en Allemagne. Et il semble que ce soit le cas. Selon RMC, l'accord serait en effet total.

