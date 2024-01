PSG - Mercato : Ekitike fait encore des misères aux Qataris

Hugo Ekitike est accrocheur. Poussé vers la porte de sortie cet été, l’attaquant de 21 ans avait finalement contrarié les plans du PSG en se montrant gourmand et repoussant les opportunités trouvées par Luis Campos. Rebelote cet hiver. Après Francfort, Sky Germany indique que Wolfsburg a fait une offre qui est encore loin d’aboutir à un transfert.

Les exigences salariales de l’ancien buteur du Stade de Reims seraient en effet trop hautes pour les Loups tandis que l’Eintracht se serait déjà entretenu avec lui. Pour le moment, les positions se seraient rapprochées, sans pour autant qu’un accord ne soit trouvé et pour cause : la seule possibilité pour que Ekitike quitte le PSG en janvier et rejoigne la Bundesliga est une réduction de salaire.

