Emission phare de la télévision espagnole, El Chiringuito continue d'alimenter le dossier Kylian Mbappé (PSG) au Real Madrid même après la fermeture du Mercato. En effet, après avoir franchi les frontières avec le fameux compteur « Tic-tac » concernant le Champion du Monde, le divertissement foot ibérique continue d'agiter le Madridisme à coup de pseudos infos sur le Bondynois.

Quand les journalistes d'El Chiringuito improvisent un karaoké Mercato...

S'appuyant sur les propos de Karim Benzema en conférence de presse hier, El Chiringuito en est persuadé : Kylian Mbappé a pris sa décision et débarquera libre chez les Merengue dans un an sans que le PSG ne puisse s'y opposer. Avec beaucoup d'humour, le journaliste Cristobal Soria s'est même improvisé chanteur lançant son tube « Mbappé de ma vie ».

Désormais plus proche d'un karaoké de piliers de bar, l'émission s'est même poursuivi avec un petit troll de l'éditorialiste d'AS Tom Roncero (grand supporter du Real Madrid) qui a poussé la chansonnette pour Lionel Messi, se moquant un peu du Barça. En Espagne, la nuit, on ne tourne pas qu'à l'eau claire...

?ᅡᄀEsta sí que NO TE LA ESPERABAS!



?@As_TomasRoncero sorprende a todos en #ElChiringuitoDeMega con su HIT:



?'¿Dónde está Leo Messi?'? pic.twitter.com/aJs8Tfoszg — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 3, 2021