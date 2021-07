PSG - Mercato : en attendant Ramos, Hakimi et Donnarumma, Leonardo finalise un nouveau dossier

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Après avoir recruté le milieu défensif néerlandais, Georginio Wijnaldum, au nez et à la barbe du FC Barcelone, le Paris Saint-Germain est sur le point d'officialiser les arrivées du défenseur central espagnol, Sergio Ramos, du latéral droit marocain, Achraf Hakimi, et du gardien italien, Gianluigi Donnarumma.

Mais Leonardo ne compte pas s'arrêter là. En effet, selon les informations du journaliste, Nicolò Schira, le directeur sportif parisien travaillerait toujours pour conserver Moise Kean, dont le prêt s'est achevé cet été.

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec Everton, l'attaquant italien, qui veut continuer son aventure à Paris, pourrait de nouveau être prêté au PSG.

