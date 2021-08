PSG - Mercato : en plein doute sur Mbappé, un nouveau malaise interpelle le vestiaire

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Il n’y a pas que Kylian Mbappé dans la vie du PSG. Il y a aussi Sergio Rico et Juan Bernat. Dimanche, L’Équipe a ainsi révélé des tensions entre Sergio Rico et un adjoint de Mauricio Pochettino, le gardien espagnol n’étant pas satisfait de son temps de jeu. Bernat, lui, est un cas de figure totalement différent... dont la situation commence à interpeller le vestiaire du PSG.

Toujours d’après le quotidien sportif, le latéral gauche de 28 ans commence à inquiéter certains de ses coéquipiers, intrigués par le fait de ne le voir jamais revenir en compétition. Invariablement, mois après mois, le nom de Bernat apparaît pourtant chaque semaine dans le rapport médical envoyé par les équipes de communication du PSG. Victime d'une rupture isolée du ligament croisé antérieur du genou gauche le 16 septembre dernier, l'ancien Munichois n'a pas rejoué depuis.

Selon son entourage, Bernat a éprouvé des difficultés à encaisser les charges de travail intenses de ces dernières semaines et a poussé le PSG à redéfinir son programme de reprise. L'Espagnol va continuer d'alterner les séances collectives et les entraînements individualisés... jusqu'à la trêve internationale. Autant dire que l’intrigue autour de son cas n’a pas fini de créer un certain malaise en interne.

La une du journal L'Équipe du 25 août



