PSG – Mercato : en plus d’Ekitike, un deuxième joueur poussé vers la sortie en janvier

S’il est acté que le PSG fera tout pour se séparer d’Hugo Ekitike en janvier, après avoir échoué au moment de l’envoyer à l’Eintracht Francfort à la fin du Mercato, le club francilien envisage un deuxième départ au Mercato d’hiver.

Kurzawa éjecté à six mois de la fin de son contrat ?

En effet, selon le Parisien, Paris va tenter une nouvelle fois de trouver une porte de sortie à Layvin Kurzawa (31 ans) à six mois de la fin de son contrat. Bien qu’il soit apprécié de Luis Enrique, qui lui a même donné un peu de temps de jeu cette saison, l’ancien Monégasque n’est plus désiré par le club et son départ est « attendu » pour permettre une arrivée au poste de latéral gauche.

Régulièrement poussé dehors par le PSG depuis plusieurs Mercatos, déjà évoqué dans des clubs comme l’OL par le passé, Layvin Kurzawa a souvent fait la fine bouche au moment de partir, les clubs ayant aussi été freiné par ses émoluments XXL (entre 3 et 4 M€ par an). Assistera-t-on à un scénario différent en janvier ?

