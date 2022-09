PSG - Mercato : en plus de Mbappé, Campos relance Messi et 4 autres dossiers de renom

Zapping But! Football Club PSG : Lukaku une opportunité XXL pour Paris !

Luis Campos est un hyperactif et cela tombe plutôt bien puisque le PSG lui a confié une nouvelle mission en lien avec le mercato : ouvrir le dossier des prolongations et anticiper les fins de contrat en ouvrant des discussions avec les cadres du vestiaire le plus rapidement possible.

Une méthodologie qui répond à deux problématiques : éviter des départs libres non souhaités et permettre aux joueurs importants de sentir que le club compte sur eux à long terme. Selon L’Équipe, cinq joueurs sont concernés et non des moindres : Marco Verratti, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Lionel Messi et Sergio Ramos.

Les cas Verratti et Marquinhos sont jugés déjà avancés. Les autres au stade embryonnaire, Campos souhaitant prendre le temps de discuter avec toutes les parties pour trouver la meilleure solution. Le Portugais n’est pas contre le fait de poursuivre l’aventure avec ses stars expérimentées, à condition que leur niveau de jeu ne baisse pas. Le temps sera donc seul juge.