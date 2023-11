PSG - Mercato : en plus de Mbappé, le Bayern Munich vise une starlette parisienne

C'est la bombe de la journée ! D'après le média allemand, SPORT1, le Bayern Munich serait prêt à se mêler à la bataille pour Kylian Mbappé, qui arrive en fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain.

En plus de Kylian Mbappé, le club bavarois lorgnerait un autre joueur qui appartient au PSG, à en croire les informations du journaliste turc, Ekrem Konur. Il s'agirait de Xavi Simons. Prêté jusqu'à la fin de la saison sans option d'achat au RB Leipzig par Paris, le milieu de terrain néerlandais attirerait l'intérêt du champion d'Allemagne en titre.

