PSG - Mercato : en plus de Mbappé, Leonardo s'attaque à 3 dossiers vitaux

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Avant, peut-être, d'être viré durant l'été suite à l'énième fiasco en Champions League, Leonardo se voit confier quelques missions d'importance au PSG. La prolongation de Kylian Mbappé est la principale, le recrutement de Paul Pogba a également son importance. Mais le renouvellement de trois baux figure aussi parmi ses principales tâches pour les prochaines semaines.

Ces trois contrats concernent Marco Verrati, Presnel Kimpembé et Marquinhos. Selon France Bleu, les trois joueurs, sous contrat jusqu'en 2024, sont considérés comme des "enfants du club". On savait que les négociations avec le Brésilien étaient en bonne voie. On pensait en revanche que l'international français était plus proche de Chelsea que d'une prolongation. Il semblerait que le PSG ait changé d'avis à son sujet, sans doute conscient que Sergio Ramos ne constitue pas une solution de remplacement crédible.

🚨 | Le #PSG souhaite prolonger Verratti 🇮🇹, Marquinhos 🇧🇷 et Kimpembe 🇫🇷, tous les 3 en fin de contrat en 2024.



❤️ En interne, ils sont jugés comme « des enfants du club »



📲 @francebleuparis pic.twitter.com/QTRwIVOLfe — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 5, 2022

Pour résumer Le Paris SG et son directeur sportif, Leonardo, auraient pour volonté de prolonger trois joueurs importants de l'effectif, considérés comme des enfants du club. Il s'agit de Marco Verratti, Marquinhos et Presnel Kimpembé.

Raphaël Nouet

Rédacteur