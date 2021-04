PSG - Mercato : en plus de Mbappé-Neymar, deux autres dossiers inquiètent Leonardo

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Qui dit grand club, et joueurs majeurs, dit Mercato complexe. Et le PSG n'y échappera pas, lui qui est déjà confronté à de nombreux dossiers à vite régler. Il y a certes, ceux des deux stars de l'équipe de Mauricio Pochettino, Kylian Mbappé et Neymar, en dépit du fait que le Brésilien a récemment indiqué que sa prolongation "n'était même plus un sujet". Mais Leonardo, le directeur sportif, doit également s'attacher, et dès maintenant, à l'avenir de deux éléments actuellement à Paris.

Premier d'entre-eux, Alessandro Florenzi, le latéral droit prêté par la Roma. Le PSG est satisfait de Florenzi, mais, si l'on en croit les rumeurs, n'a pas contacté l'AS Rome au sujet de la levée de l'option d'achat, estimée à neuf millions d'euros. Autre souci, évoqué ce jour par le quotidien italien, La Gazzetta dello Sport, l'Inter Milan serait passé à l'attaque dans ce dossier en contactant les dirigeants romains.

Autre joueur, dont l'avenir interroge, Moise Kean. Dans les colonnes du Telegraph, l'entraîneur d'Everton, Carlo Ancelotti, est on ne peut plus clair au sujet du joueur qui appartient au club anglais. "Je n'ai pas à le convaincre de rester. Il est prêté et il doit revenir. Si le Paris Saint-Germain le veut, il doit ouvrir des discussions à son sujet. Nous sommes ouverts, mais si rien ne se passe, il sera un joueur d'Everton la saison prochaine et un joueur important."

Toujours selon The Telegraph, Everton attend pas moins de 50 millions d'euros pour transférer son attaquant. Une somme qui nécessite une évidente réflexion...