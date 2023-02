PSG - Mercato : en plus de Messi, Campos finalise 2 prolongations majeures

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Alors que le PSG n'est pas des plus sereins, sportivement parlant, à dix jours de son 8e de finale de la Champions League contre le PSG, ses dirigeants s'attellent à rassurer les supporters. En faisant de grosses annonces. Luis Campos a commencé dimanche dans Téléfoot en évoquant la prolongation de Lionel Messi. Selon le responsable du recrutement parisien, les discussions avancent dans le bon sens et il a confirmé que d'ici deux à trois semaines, une issue heureuse pour le club de la capitale devrait être trouvée. Mais ça ne devrait pas être le seul chantier d'importance de Campos. Selon L'Equipe du jour, le Portugais serait sur le point de trouver un accord avec Marquinhos (28 ans, sous contrat jusqu'en 2024) et Presnel Kimpembé (27 ans, 2024) pour une extension de leurs baux, même si ce serait plus compliqué avec le Français qu'avec le Brésilien. Ce serait une très bonne nouvelle tant les deux hommes sont importants pour le PSG depuis l'arrivée de QSI, surtout le Tricolore, symbole d'une certaine identité parisienne... Marquinhos proche d'être prolongé, discussions en cours pour Messi et Kimpembe : le PSG s'active pour ses cadres https://t.co/VdqYYOlTLW pic.twitter.com/KD9mm2XOv7 — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 5, 2023

Pour résumer Le responsable du recrutement du PSG, Luis Campos, négocie bien une prolongation de Lionel Messi avec son entourage. Mais il serait également proche de finaliser celles de Marquinhos et Presnel Kimpembé. Une bonne nouvelle car les deux défenseurs sont des symboles du club depuis l'arrivée des Qataris.

Raphaël Nouet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life