PSG Mercato : en plus de Phillips, trois autres pistes prestigieuses tombent à l'eau !

Étant donné que Gabriel Moscardo n'arrivera au Paris Saint-Germain que l'été prochain, le club de la capitale serait toujours à la recherche d'un milieu de terrain en cette fin de mercato hivernal.

Le PSG peut oublier aussi Guimaraes, Kimmich et Thuram

Mais alors qu'il ne reste plus que six jours aux dirigeants parisiens pour trouver leur bonheur, le compte Twitter @PSGInside_Actu, toujours très bien informé sur l'actualité du PSG et surtout sur les transferts, a assuré ce vendredi que l'heureux élu ne devrait être ni Bruno Guimaraes (Newcastle), ni Joshua Kimmich (Bayern Munich), ni Khephren Thuram (OGC Nice) et ni Kalvin Philipps, dont l'arrivée à West Ham vient d'être officialisé par le club londonien.

➡️@DaniloFRPereira



Des infos sur Danilo? Perso j’ai pas trouvé de nouvelles rumeur sur lui pour le mercato d’hiver



✴️ Cela fait deux ou trois mois que la direction du club et le Portugais discute pour une prolongation qui serait basé sur deux… — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) January 25, 2024

