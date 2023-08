PSG – Mercato : énorme coup de théâtre pour Marco Verratti !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

C’est presque un retournement de situation qu’on n’attendait plus ! Depuis que Luis Enrique lui avait notifié qu’il ne comptait plus sur ses services bien qu’il ne figure pas dans le loft du PSG, Marco Verratti semblait sur la voie d’un départ. Verratti pourrait finalement rester Tour à tour annoncé en Arabie Saoudite à Al-Ahli puis à Al-Hilal avec Neymar et même à Chelsea ou encore à Galatasaray, l’Italien de 30 ans pourrait finalement … rester à quai faute d’offre satisfaisante selon Le Parisien. En effet, si le PSG ne compte plus sur Marco Verratti, Nasser Al-Khelaïfi reste très attaché au « Petit hibou » et ne compte pas le brader. Sa réincorporation au groupe pourrait vite devenir un vrai casse-tête pour Luis Enrique qui avait d’autres plans en tête. Podcast Men's Up Life Pour résumer Si Marco Verratti a été écarté de l’équipe fanion du PSG, l’Italien n’est plus certain de quitter la France cet été… Faute d'offres satisfaisantes pour le Qatar, l'Italien pourrait rester et devenir un vrai souci pour Luis Enrique.

Alexandre Corboz

Rédacteur