PSG - Mercato : exit Mbappé, l’émir du Qatar a ciblé la recrue idéale pour ferrer Zidane

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

En fin de contrat en juin, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG l'été prochain pour rejoindre librement le Real Madrid. Même s'ils espèrent toujours prolonger leur joyau, les dirigeants parisiens s'activent déjà pour lui trouver un remplaçant.

Comme déjà évoqué hier soir, Foot Mercato a fait savoir que le PSG apprécierait grandement le profil de l'attaquant de l'OGC Nice, Amine Gouiri (22 ans). Auteur de 11 buts et 7 passes décisives en 24 matchs de Ligue 1 cette saison, le joueur formé à l'OL n'en finit plus d'impressionner et a un avantage conséquent pour signer au PSG.

FM rappelle en effet qu’il est représenté par Alain Migliaccio... qui est également l'agent de Zinédine Zidane, que les dirigeants qataris du PSG rêvent d’attirer sur le banc pour succéder à Mauricio Pochettino. En faisant affaire avec la garde rapprochée de Zizou, un signal vers un rapprochement a peut-être été envoyé même si l'intéressé se sent bien au Gym.

Amine Gouiri est représenté par Alain Migliaccio, qui gère également les intérêts de Zinedine Zidane — le rêve du PSG pour succéder à Mauricio Pochettino. 🇫🇷 @footmercato — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) February 18, 2022