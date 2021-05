PSG - Mercato : fâché, l’émir débloque des fonds pharaoniques pour recruter et retenir Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

L’émir du Qatar est fâché. Conscient que le PSG a réalisé une saison loin de ses attentes, notamment en championnat et en Ligue des Champions, Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani serait prêt à débloquer une enveloppe pharaonique pour recruter au mercato estival.

« Gros budget transfert pour cet été au PSG. Sans doute le club qui sera la plus actif en Europe, a affirmé Romain Molina sur Twitter. L’émir a demandé un renforcement net de l’équipe pour gagner la C1 juste avant la CDM. En attendant la réforme du FPF, c’est effectivement l’opportunité idéale. Ça tremblera pas du menton s’il faut dépenser 200 patates au total. »

Aurier veut revenir au PSG

Au menu : la prolongation de Kylian Mbappé et plus globalement le désir de lui montrer que le PSG aura une équipe très compétitive la saison prochaine. Serge Aurier aimerait beaucoup en faire partie. « Je n’ai jamais caché mon envie de revenir un jour au PSG, déclare le latéral droit dans L’Équipe. C’est mon club de cœur, celui que je supporte, je me sens libre d’en parler. Mais je ne veux pas que les gens pensent que je fais un appel du pied et je ne ferme la porte à personne. Mais si le club fait une proposition cet été, c’est sûr que le PSG fera partie de mes premiers choix. »