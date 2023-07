PSG - Mercato : Fayza Lamari menace, Mbappé à un pas du Real Madrid !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

On l’a déjà dit hier : Kylian Mbappé s’est tenu à distance de Nasser al-Khelaïfi et de Luis Enrique pour son grand retour au PSG en début de semaine. Il faut dire que les relations sont froide avec le président qatarien suite à la volonté affichée du joueur de ne pas prolonger un contrat expirant en juin 2024. En parallèle, le joueur de 24 ans préparerait bien avec son entourage son transfert au Real Madrid dès cet été.

« Plus qu’une question de jours »

« Depuis six ans que Mbappé joue au PSG, il n’a jamais été aussi proche du Real Madrid, a dévoilé Edu Aguirre hier soir sur le plateau d’El Chiringuito. Cela pourrait n’être désormais qu’une question de jours. » En coulisses, Fayza Lamari ne comprend pas la position du PSG et lui aurait ainsi demandé de rendre son départ public maintenant, son fils ayant ras-le-bol de cette situation de flou. Contrarié, le vice-champion du monde n’a de plus pas l’intention de prend part au stage au Japon et aimerait rejoindre le Real Madrid le 22 juillet, juste avant la tournée merengue aux États-Unis.

