PSG - Mercato : feu vert pour Rafinha à la Real Sociedad, officialisation lundi ?

Le marché des transferts hivernal n'ouvre ses portes que dans cinq jours mais Leonardo peut déjà se targuer d'avoir finalisé un départ ! En effet, selon El Diario Vasco, Rafinha va bien être prêté à la Real Sociedad. Le milieu de terrain brésilien devrait passer sa visite médicale et être officialisé dans la foulée. Le seul bémol à cette opération, c'est qu'il s'agit d'un prêt sans option d'achat, qui ne rapportera donc rien au PSG en dehors de l'économie de salaire sur six mois.

Or, il y a urgence pour le directeur sportif parisien à dégraisser l'effectif. L'Equipe du jour explique qu'il lui faut vendre pour 100 M€ entre janvier et juin pour tenter d'amortir un déficit qui approchera les 200 M€ au terme de la saison. Avec sa masse salariale monstrueuse après les arrivées de Messi, Ramos, Donnarumma et compagnie l'été dernier, le club de la capitale doit impérativement retrouver un équilibre financier. Car même si le fair-play financier a été mis en sommeil, il n'empêche qu'il ne peut finir dans le rouge tous les ans.

Il ne reste plus que quelques petits détails à finaliser mais Rafinha va bien être prêté à la Réal Sociedad comme annoncé par @FabrizioRomano. Prêt sans option d’achat #PSG #Mercato #RMCLive — Loïc Tanzi (@Tanziloic) December 26, 2021