PSG - Mercato : fin du suspense pour la venue de Ziyech ?

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

Hakim Ziyech (29 ans) n’aurait plus que de faibles chances de signer au PSG cet hiver. En effet, alors que tout semblait ok entre toutes les parties et que l'ailier marocain souhaitait partir à Paris, les Blues ont commis une erreur dans le renvoi des documents.

Le contrat de Ziyech n'a pu être validé à temps et le deal est plus que menacé. Les deux clubs cherchent actuellement une solution. D'après L'Equipe, le PSG va déposer un recours aujourd’hui à la LFP mais celui-ci n’aurait que très peu de chances d’aboutir.

« Des sources du PSG disent que Chelsea a soumis des documents trop tard. Ils tenteront avec la LFP en appel, mais les chances de succès ont été qualifiées de "faibles", assure le journaliste de la CBS Ben Jacobs. Le PSG très mécontent. Ziyech a fait pression pour le déménagement, s'est rendu directement à Paris et a même, lors des négociations, proposé de l'aider financièrement pour que cela se produise. Énorme déception. »