PSG – Mercato : Florenzi arrive aujourd'hui, le contre-la-montre pour le Clasico est lancé !

Confirmé par Leonardo et Thomas Tuchel à Canal+ hier à l'issue du match RC Lens – PSG (1-0), l'arrivée d'Allessandro Florenzi (AS Roma, 29 ans) n'est plus qu'une question d'heures de la capitale française.

En effet, comme le rapporte L'Equipe, l'international italien (36 capes, 2 buts) est attendu ce vendredi à Paris pour la visite médicale préalable à la signature de son prêt d'un an. Dans la foulée, le joueur (sous contrat jusqu'en juin 2023) paraphera les derniers documents pour finaliser le dossier.

Leonardo a accéléré sur le dossier

Derrière l'accélération du dossier Florenzi, une idée en tête pour Leonardo : boucler rapidement la venue d'un latéral droit titulaire à moindre frais et si possible être en mesure de le mettre à disposition de Thomas Tuchel dès dimanche pour le Classique face à l'OM (21 heures).

Pour que l'Italien soit qualifiable pour le choc face à Marseille, il faut que le certificat de transfert international (aussi délivré lors d'un prêt) soit entériné par la LFP au plus tard à 24 heures de la rencontre. L'horloge tourne...