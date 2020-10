PSG – Mercato : Florenzi, Danilo, Kean... Leonardo a imposé ses choix à Tuchel

Si Thomas Tuchel a éteint la polémique avec Leonardo née de la fin tendue du Mercato du PSG, il n'en demeure pas moins que le dialogue entre l'entraîneur francilien et son directeur sportif est proche du néant. Le Brésilien n'a pas choisi l'Allemand et il n'a pas aimé que ce dernier se plaigne de son travail publiquement en réclamant des recrues.

En étalant leurs reproches devant les micros, Tuchel comme Leonardo se sont mis dans l'oeil de QSI et la saison pourrait bien réserver quelques péripéties. D'ailleurs, c'est avec des renforts sur lesquels il n'a pas été franchement consulté que l'ancien coach du Borussia Dortmund part au combat. Preuve du Mercato totalement isolé et autodidacte de Leonardo : le dernier tweet du journaliste de RMC Sport Loïc Tanzi.

En effet, Alessandro Florenzi n'a pas eu son futur entraîneur au PSG avant de signer. Pas plus que le milieu portugais Danilo Pereira ou l'attaquant italien Moise Kean. D'ailleurs, à son arrivée dans la Capitale ce jeudi, Thomas Tuchel a demandé à l'Italien dans quelle langue il pouvait lui parler pour lui donner ses consignes. Lunaire...

Florenzi a dit en conférence de presse ne pas avoir parlé avec Tuchel avant de signer. L’agent de Danilo Pereira pareil. Et visiblement, Moise Kean non plus. Le coach lui demande en quelle langue lui parler #PSG https://t.co/jjJtwVffEV