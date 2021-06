PSG – Mercato : les galères s'enchaînent pour un recalé de Pochettino

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Le PSG n'a pas levé l'option d'achat d'Alessandro Florenzi, prêté par l'AS Rome, laquelle s'élevait à 9 M€. De fait, l'avenir de l'international italien passera-t-il pas un retour à la Louve ? Pas forcément à en croire Nicolo Schira.

Selon le journaliste italien, spécialiste des transferts, l'agent du joueur va rencontrer les dirigeants romains et « son futur pourrait être dans un autre club ». Ce qui sous entend donc que José Mourinho, le coach de la Roma, n'est pas un grand fan du joueur...

Alessandro #Florenzi is back to #ASRoma after #PSG’s choice not to use the option to buy. In the next days his agent will talk with Tiago Pinto to find a solution. The future of the italian fullback could be in another club. #transfers https://t.co/uTwjxFaAJ5