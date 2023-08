PSG - Mercato : Francfort a fixé le prix de Kolo Muani, l'OL a posé ses conditions pour Barcola

Le PSG souhaite finir son Mercato en enrôlant Randal Kolo Muani et Bradley Barcola. Les deux dossiers sont menés de front. Et les dirigeants parisiens se heurtent à la réticence de Francfort et de l'OL.

Selon Relevo, l'Eintracht demande 100 M€ pour céder Kolo Muani. Les discussions se poursuivent. Et selon Fabrizio Romano, l'OL a fait savoir qu'il ne céderait Barcola que si des joueurs parisiens intégraient la transaction.

Understand Olympique Lyon have clear strategy regarding Bradley Barcola: they want players included in the deal for the winger. ⭐️🇫🇷 #OL



OL are only keen on swap deal + fee for Barcola, message sent to PSG in the recent days.



Chelsea also informed since last week. pic.twitter.com/JUllgMqRRo