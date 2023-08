PSG - Mercato : Francfort affiche sa sérénité dans le dossier Kolo Muani

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

Le PSG est toujours à fond sur Bradley Barcola et Randal Kolo Muani pour compléter son attaque. Selon RMC, le club de la capitale négocie avec l’Eintracht Francfort pour recruter l’attaquant français de 24 ans, qui a signifié son envie de départ à ses dirigeants. L’Eintracht pourrait ouvrir la porte autour de 100 M€, mais dans cette attente, le directeur sportif Markus Krösche compte sur l'ancien nantais.

"C'est nous qui décidons"

« La situation n’a pas changé. Randal a encore un contrat de quatre ans, il a effectué sans se blesser la préparation estivale, et est prêt pour le début de la saison. Au final, c’est nous qui décidons. On a le contrôle de la situation et en conséquence, c’est une situation assez détendue de notre point de vue», a t-il déclaré lors d’un point presse ce jeudi. En assurant que Kolo Muani sera aligné dimanche contre Darmstadt, "si l'entraîneur Dino Toppmöller le décide"...

🗣 Markus Krösche, directeur sportif de l'Eintracht Francfort, s’est montré assez ferme en évoquant le dossier Randal Kolo Muani, que le PSG aimerait attirer d'ici la fin du mercato estival. — RMC Sport (@RMCsport) August 17, 2023

