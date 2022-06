PSG - Mercato : fumée verte pour l'une des priorités de Campos

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Ce mercredi, la presse italienne est unanime pour dire que le PSG est désormais le grand favori pour accueillir Gianluca Scamacca (23 ans). Le jeune attaquant de Sassuolo sort d'une saison à 16 buts en 36 matches de Serie A. L'AC Milan était un temps sur le coup mais les exigences financières des Vert et Noir l'ont incité à se rabattre sur d'autres joueurs. Paris est donc seul en piste.

D'après Il Corriere dello Sport, Luis Campos est en négociations avancées avec Sassuolo. Le conseiller sportif du PSG est fan de Scamacca, dont il apprécie le profil de renard des surfaces. Dans l'idée, il devra faire ce que Mauro Icardi n'a jamais fait, à savoir faire des appels pour libérer des espaces pour Kylian Mbappé ou se trouver à la réception des offrandes de Lionel Messi ou Neymar. Sassuolo attend 30 M€ pour sa pépite. Une formalité pour le club de la capitale. Les dernières négociations concernent des bonus et autres intéressements... Le directeur sportif du club italien a déclaré à Gianluca Di Marzio : "Une rencontre avec le PSG pour Scamacca ? Luis Campos est un ami. On a parlé de plus de joueurs, mais Scamacca a effectivement fait l'objet de discussions”.

🚨 | Gianluca Scamacca est une piste très chaude du #PSG !



👉 Luis Campos apprécie le profil du joueur.



📲@CorSport pic.twitter.com/aWHl0aCXbb — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 16, 2022

Pour résumer Le jeune attaquant italien Gianluca Scamacca se rapproche lentement mais sûrement du PSG. Luis Campos, qui le porte en haute estime, négocie avec Sassuolo. L'AC Milan, qui a un temps voulu le recruter, est désormais hors course.

Raphaël Nouet

Rédacteur