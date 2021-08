PSG : Mercato galactique, cas Mbappé... l'heure de la rédemption pour Paris ?

Zapping But! Football Club PSG : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Bilan de la préparation : 3 victoires, 2 nuls, 1 défaite

14/07 : PSG 4–0 Le Mans (N1)

17/07 : PSG 2-2 Chambly (N1)

21/07 : PSG 2-1 Augsbourg (ALL)

24/07 : PSG 1-0 Orléans (L2)

27/07 : PSG 2-2 FC Séville (ESP)

01/08 : PSG 0-1 LOSC (Trophée des Champions)

Buteurs : Icardi (3 buts), Simons (2 buts), Hakimi, Draxler, Nagera, Gharbi, Fadiga (1 but).

Objectif de la saison : le titre et la C1

Avec un budget de 500 M€, deux fois supérieur à celui de ses rivaux, avec un recrutement quatre étoiles incluant Ramos, Wijnaldum, Hakimi et Donnarumma, le PSG n'a pas vraiment d'autres options que de tout rafler. En Ligue 1, Paris est le grandissime favori pour le titre et tentera de ne pas se faire surprendre cette fois-ci. En Ligue des Champions, le club de la Capitale – finaliste et demi-finaliste des deux dernières éditions – est encore une fois candidat à la victoire finale. QSI ne vise de toute façon pas moins...

Le renfort à suivre : Sergio Ramos

S'il sort d'une saison délicate et n'est pas encore remis de toutes les blessures, l'Espagnol a déjà marqué la légende de son sport. Fort de 180 sélections avec l'équipe d'Espagne (23 buts), Sergio Ramos affiche également une Coupe du Monde, deux Euros, quatre Ligue des Champions, cinq Ligas et deux Coupes du Roi sur le CV. Fort de ses 16 ans au Real Madrid, il sera assurément l'une des attractions de la saison en Ligue 1. Comme toutes les recrues de Paris mais avec l'interrogation de savoir comment ce monument du football mondial va s'adapter à la France...

La question qui fâche : le cas Mbappé peut-il pourrir la saison du PSG ?

Nous sommes le 6 août 2021. Kylian Mbappé n'a plus que onze mois de contrat à Paris et n'a pas l'intention de prolonger son bail pour l'instant. Au delà des lobbyings des médias gravitant autour du Real Madrid, la situation n'est pas des plus saines pour le PSG et Mauricio Pochettino. Depuis le début, QSI a montré les muscles sur le dossier, assurant être dans le contrôle de la situation mais c'est bien Kylian Mbappé qui est aujourd'hui le maître du jeu... Avec tout ce que cela peut engendrer de réactions malsaines.

Comment les fans du PSG vont-ils accueillir le Champion du Monde dans les prochaines semaines ? Comment l'Etat-major parisien va-t-il gérer les prochains mois avec l'impossibilité de punir ou de mettre à l'écart l'un des plus gros joyaux de la planète football, un joyau acheté 145 M€ en 2017 ? Comment le vestiaire va-t-il supporter le fait d'être interrogé, à longueur de conférence de presse, sur le « cas Mbappé », sur le « malaise Mbappé » ?

A toutes ces interrogations, d'autres vont prochainement se greffer après l'Euro mitigé du natif de Bondy, coupable d'avoir raté le penalty décisif face à la Suisse. Comment le public français d'une manière général va-t-il accueillir Kylian Mbappé ? Déjà écornée par la gestion de son avenir au PSG et son rêve du Real Madrid, son image a souffert de l'Euro 2021. Notre consultant Denis Balbir redoutait lundi que Mbappé passe de « chouchou des Français » à « tête de Turc ». Le public du Parc des Princes donnera le « la » mais la suite, c'est toute la Ligue 1 qui le définiera...