PSG - Mercato : Galtier, Campos et Henrique se frictionnent, les bonnes nouvelles arrivent enfin !

Le groupe d’entraînement du PSG, à l’écart des séances dirigées par Christophe Galtier, est encore bien garni. Selon L’Équipe, le rythme des départs n’est pas assez élevé pour Luis Campos et l’entraîneur, qui s’impatientent et mettent la pression sur le sujet à Antero Henrique, en charge des départs. Ils pourront toujours se raccrocher à certaines bonnes nouvelles. Layvin Kurzawa a vu naître un intérêt de Fulham. Les Cottagers n’ont pas encore fait d’offre pour le latéral gauche qui n’est pas enclin à d’énormes efforts financiers pour aider le PSG et favoriser un départ. Un prêt, avec une prise en charge d’une partie du salaire du Français (29 ans), pourrait être envisagé dans les derniers jours du mercato.

La fermeté d'Henrique pas comprise en interne

Les départs les plus chauds restent les mêmes, ces derniers jours. Les négociations se poursuivent pour Keylor Navas à Naples – sa blessure ne remet rien en cause –, pour Leandro Paredes à la Juventus Turin et pour Ander Herrera à l’Athletic Bilbao. Pour Idrissa Gueye, les négociations devraient reprendre avec Everton après quelques jours de silence.

Ce n’est pas le cas pour Julian Draxler et Rafinha, dont les marques d’intérêt ne sont qu’au stade d’embryon. « Même si l’agacement de Campos et Galtier se fait de plus en plus présent, Antero Henrique continue de montrer par moments une forme de fermeté dans les négociations qui n’est pas comprise en interne », conclut le quotidien sportif.

