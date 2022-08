PSG - Mercato : Galtier, Campos, Henrique... les hostilités ont démarré !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Christophe Galtier commence à perdre patience au sujet du mercato. « J'ai dit il y a deux semaines que j’attendais encore trois recrues, a expliqué l'entraîneur du PSG. On a identifié les joueurs qui nous manquent. Il y a la réalité du marché et nous avons beaucoup de joueurs sous contrat. C’est là-dessus que le club compte sur Antero, pour réduire le nombre de contrats. Nous échangeons tous les jours. Il y a toujours un décalage entre l’aspect économique et sportif. Nous, nous sommes pressés. »

Agacé, le coach du PSG a semblé viser Antero Henrique pour son incapacité à dégraisser son effectif pléthorique. Selon Le Parisien, le Portugais n’agacerait pas que Galtier puisque ses prises de décisions n'aideraient justement pas le PSG à boucler rapidement de nouvelles arrivées. « Il parlemente pour 500 euros», explique une source au quotidien francilien.

Mais ce qui irriterait particulièrement la nouvelle direction du PSG serait son attitude, à savoir celle de donner l'impression d’être le décideur du club au yeux des acteurs du mercato. Marcus Rashford en est le parfait exemple, Henrique ayant entamé le deal directement avec le frère de l'attaquant de Manchester United sans prévenir Luis Campos et sa direction. Cette scène aurait d’ailleurs stupéfait le conseiller sportif parisien. Ambiance...