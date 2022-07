PSG - Mercato : Galtier écarte une première star de son onze

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

En signant au PSG, Christophe Galtier savait qu’il aurait des choix à faire. L’ancien entraîneur de l’OGC Nice vient d’en faire un premier très important et symbolique : accorder sa confiance à Gianluigi Donnarumma comme gardien numéro 1. Selon L’Équipe, Galtier vient ainsi dans la lignée des positions de Leonardo et Luis Campos. Cela pourrait même signifier un départ de Keylor Navas, histoire qu’il ne lui fasse pas d’ombre.

« Pour l’épanouissement total du Transalpin, il serait préférable que Navas s’en aille afin que son ombre ne plane pas sur lui à chaque performance moins aboutie, juge le quotidien sportif. Galtier sait aussi qu’il ne doit pas froisser le Costaricien, fort caractère et cadre du vestiaire. D’autant que ce dernier a déclaré en mai que lui et sa famille se sentaient bien à Paris et qu’il comptait y rester. »

Tout le travail désormais de la direction du PSG va être de trouver une porte de sortie qui plaise Navas. Avec environ un million d’euros de salaire brut mensuel, la tâche ne sera pas aisée. Les marques d’intérêt extérieures ne se sont pas encore transformées en propositions concrètes pour un élément dont l’indemnité de transfert est estimée à près de 10 millions d’euros.

