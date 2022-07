PSG, RC Lens - Mercato : Galtier et Campos s’opposent sur Kalimuendo

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : un invité surprise pour l'après Pochettino ?

Le PSG a déjà recruté deux joueurs lors de ce mercato estival. Après les arrivées de Vitinha et d’Hugo Ekitike, le club de la capitale veut encore renforcer l’effectif de Christophe Galtier, notamment au milieu de terrain et en défense. Cependant, avant cela, le club doit vendre plusieurs joueurs. Pour les départs, Galtier et Campos s’opposent sur un premier dossier brûlant.-

Kalimuendo divise !

Selon les informations de CBS, Luis Campos est ouvert à une vente d’Arnaud Kalimuendo, qui suscite l’intérêt de plusieurs clubs européens. Au contraire, le coach du PSG, Christophe Galtier, souhaite absolument garder son joueur, car il voit en lui un énorme potentiel.

Reste désormais à savoir lequel aura le dernier mot auprès des dirigeants qataris.