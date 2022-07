PSG - Mercato : Galtier exaucé, une nouvelle recrue en visite médicale à Paris !

Zapping But! Football Club PSG : Pogba, une bonne idée pour le PSG ?

Après Nuno Mendes, Vitinha et Hugo Ekitike, le PSG s’apprête à boucler l’arrivée de sa quatrième signature de l’été avec Nordi Mukiele. Le défenseur de 24 ans a posté un message d’adieu à Leipzig sur les réseaux sociaux.

« Je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi, a écrit l'international français sur Instagram. Vous m'avez fait me sentir chez moi dès le premier jour de mon arrivée et c'est le cœur lourd que je pars aujourd'hui. Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées au club, qui nous aident à atteindre nos objectifs au quotidien. L'histoire que nous avons construite est aussi la vôtre. À mes frères sur le terrain, gardons cet héritage vivant. Aux entraîneurs et au staff que j'ai eu durant ces quatre saisons: merci. Avec vous, j'ai découvert le plus haut niveau du football. Aujourd'hui, je suis un meilleur joueur mais aussi un meilleur être humain et j'ai pu réaliser certains de mes rêves personnels aussi grâce à vous. »

S’il n’a pas précisé où il partait, L’Équipe affirme qu’il est attendu à Paris pour passer sa visite médicale dans la journée. « Le PSG prévoit d'annoncer officiellement la signature de Nordi Mukiele du RB Leipzig demain. Contrat de cinq ans », confirme le journaliste de CBS Ben Jacobs sur son compte Twitter.