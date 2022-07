PSG - Mercato : Christophe Galtier prend une décision pour l'avenir de Danilo

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

D'après les informations de foot Mercato, Danilo a gagné la confiance de Christophe Galtier. Le nouvel entraîneur du PSg aurait communiqué au Portugais qu'il comptait sur lui dans l'effectif parisien la saison prochaine. Le joueur, très impliqué dans le projet sportif de Luis Campos, n'a aucune envie de quitter la capitale.

Enfin une pièce à conserver dans le milieu du PSG

Les nouvelles sont rassurantes pour le joueur et pour le club. Avec l'arrivée de Vitinha, l'éclosion potentielle de Zaïre-Emery, et surtout, le fait qu'il n' y ait plus qu'une place à prendre dans l'entrejeu parisien, Danilo récolte les fruits de sa dernière saison satisfaisante avec le PSG. En effet, Dans le 3-5-2 de galtier, seules deux places sont à pourvoir au poste de milieu récupérateur dont une bloquée par l'indéboulonnable Verratti. Du point de vue du club, avec les ventes de Paredes et Wijnaldum, ainsi que les mises au placard de Ander Herrera ou encore Julian Draxler, peu de milieux pouvaient prétendre à une place. Le club et le joueur semblent sur la même longueur d'onde, un heureux présage pour le club parisien et le milieu portugais.