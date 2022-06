PSG - Mercato : Galtier veut ramener son chouchou de l’OGC Nice à Paris

Zapping But! Football Club PSG-INFO BUT ! Leonardo ( encore ) recalé par un Intériste

Le contrat n'est toujours pas signé entre le PSG et Christophe Galtier. Le coach français serait toutefois en train d'élaborer son plan pour bâtir son mercato et son nouveau staff dans la capitale. Le chouchou de Luis Campos a certainement demandé des conditions sur les choix sportifs avant d'officialiser son accord avec le club parisien et parmi eux figure le recrutement d'un des joueurs de Galtier à Nice.

Selon Saber Desfarges, journaliste sportif proche du PSG, Galtier aurait placé Kephren Thuram sur sa short-list pour son arrivée au Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain a pris une autre dimension cette saison avec les aiglons et Galtier a souvent vanté ses mérites. Le champion de France 2021 apprécie la polyvalence de l'international espoir qu'il a déjà fait jouer en tant que récupérateur, plus haut en tant que relayeur mais aussi sur l'aile en tant que piston ou ailier.

Kephren Thuram peut avoir de grandes ambitions. Après une saison où il a réalisé de gros progrès, avec un père champion du monde et un frère international français, le milieu niçois peut espérer franchir un cap cette année.

Christophe Galtier travaille sur son staff et le mercato du PSG.

Le Niçois Khephren Thuram est aussi dans la short-list. — Saber Desfarges (@SaberDesfa) June 21, 2022

Pour résumer Christophe Galtier aimerait débarquer à Paris en amenant Kephren Thuram avec lui. Galtier élabore déjà son mercato et son staff avant de signer avec le club de la capitale. Le fils de Lilian Thuram pourrait débarquer dans le vestiaire de star du PSG grâce au coach qui l'a lancé cette saison.

Yann Noailles

Rédacteur