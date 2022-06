PSG - Mercato : Galtier voudrait venir à Paris !

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé prolongé, un véritable espoir ?

Voici ce qu'écrit RMC depuis quelques minutes sur son site internet. "Le PSG cherche le successeur de Mauricio Pochettino, qui devrait être poussé vers la sortie dans les prochains jours. Christophe Galtier apparaît toujours aussi bien placé pour lui succéder, au sein d'une liste qui se réduit. Plusieurs sources indiquent que le coach de Nice est désormais en concurrence avec un seul autre entraîneur, dont le nom n’a pas filtré. Galtier ne s’en cache plus en privé: il a envie de rejoindre le Paris Saint-Germain et le projet le plus ambitieux de sa carrière jusqu’à maintenant. Il y retrouverait Luis Campos, nommé comme conseille sportif, qu’il a connu à Lille. Si le Français était choisi, il resterait encore au PSG à se mettre d’accord avec l’OGC Nice. Loin d’être obstacle insurmontable."

Attention, toutefois, la dernière fois que Galtier s'est exprimé à ce sujet, il était dans ses intentions de rester à Nice. Et ce même si Luis Campos, que Galtier a connu et apprécié au LOSC, est désormais au PSG.

A suivre.

Pour résumer L'information, signée RMC, est à prendre au conditionnel : Christophe Galtier, l'entraîneur de l'OGC Nice, voudrait rejoindre le PSG et succéder à Mauricio Pochettino. Reste à savoir si l'envie du technicien pourra se réaliser.

